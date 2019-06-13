В Борисполе мужчина зарубил своего собутыльника топором и закопал его у себя на огороде

Причиной жестокого убийства стал внезапный конфликт.

В городе Борисполь Киевской области мужчина местный житель зарубил топором своего знакомого и закопал его тело у себя на огороде.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции Киевской области, 8 июня в Бориспольский отдела полиции поступило сообщение о пропаже одного из местных жителей. Мужчину начали искать правоохранители.

К участковому инспектору Роману Цыбе поступила информация, что к исчезновению разыскиваемого причастен один из местных жителей.

Правоохранители установили, что 49-летний местный житель ушел к знакомому, где они совместно распивали спиртные напитки. На почве внезапного словесного конфликта нетрезвый хозяин дома топором нанес знакомому удары, несовместимые с жизнью. Мужчина тачкой перевез тело в конец своего огорода и закопал.

Подозреваемым оказался 52-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 КПУ Украины. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Белоцерковском районе Киевской области мужчина жестоко избил свою сожительницу на почве ревности. Пострадавшая скончалась в реанимации от полученных травм.