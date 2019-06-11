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Под Киевом ревнивый мужчина до смерти избил свою сожительницу

15:23, 11 июня 2019
Происшествия
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На Киевщине мужчина убил сожительницу из-за ревности / УНИАН

В Белоцерковском районе Киевской области мужчина жестоко избил свою сожительницу на почве ревности. Пострадавшая скончалась в реанимации от полученных травм.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Киевской области, правоохранители получили от медиков скорой помощи сообщение о том, что в местную больницу без сознания, с многочисленными травмами доставлена 38-летняя местная жительница. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентке жизнь не удалось.

Как установили правоохранители, телесные повреждения погибшей нанес ее 36-летний сожитель, с которым потерпевшая часто злоупотребляла спиртными напитками. Между ними возник конфликт на почве ревности, во время которого мужчина жестоко избил женщину.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Сейчас злоумышленник задержан. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о выборе для преступника меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Каланчакском районе Херсонской области 66-летний пенсионер во время бытовой ссоры застрелил мужчину и женщину. Причиной убийства стала пьяная ссора на почве ревности.

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Теги: #убийство#Киевщинапогода в Киеве