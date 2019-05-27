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В Киеве снова "заминировали" центральный вокзал, почти полторы тысячи людей эвакуировали

19:39, 27 мая 2019
Происшествия
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На киевском железнодорожном вокзале искали взрывчатку / фото УНИАН

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, сигнал о минировании оказался ложным.

В частности, информацию о взрывчатке сообщил аноним. В этой связи установлено, что мужчина звонил с таксофона. Ведутся поиски шутника.

"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра были эвакуированы 1 тыс. 300 человек", - говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции.

Напомним, в декабре прошлого года с вокзала в Киеве эвакуировали 2 тысячи человек из-за сообщения о "минировании".

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Теги: #вокзал#Київпогода в Киеве