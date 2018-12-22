С вокзала в Киеве эвакуировали 2 тысячи человек из-за сообщения о "заминировании" (видео)

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Полиция завершила проверку информации о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. «Сейчас проверка завершена, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек», - говорится в сообщении. Читайте такжеВо Львове приостановили работу всех рождественских ярмарок Отмечается, что сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. 22 декабря, на спецлинию «102» в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы. На месте работали специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

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