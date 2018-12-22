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С вокзала в Киеве эвакуировали 2 тысячи человек из-за сообщения о "заминировании" (видео)

21:52, 22 декабря 2018
Общество
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В 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы / фото facebook/Ukrzaliznytsia

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Сейчас проверка завершена, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

22 декабря, на спецлинию «102» в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы.

На месте работали специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

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Теги: #Киев#минирование#заминировали Центральный железнодорожный вокзал