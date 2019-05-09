День победы: в акциях приняли участие 700 тысяч людей, полиция открыла два дела за хулиганство

В полиции констатировали, что в этом году граждане стали меньше использовать запрещенную символику.

В Украине в мероприятиях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тыс. человек, празднование прошло спокойно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Он напомнил, что общественный порядок во время мероприятий охраняли почти 22 тыс. правоохранителей - полицейских и нацгвардейцев.

Тракало добавил, что в целом в Украине в полицию поступило только 33 сообщения о правонарушениях во время празднований.

"По состоянию на настоящее время имеем 33 сообщения о происшествиях, связанных с использованием запрещенной символики. Больше всего в Днепропетровской области - 7, Николаевской - 5, Одесской - 3 и в Киеве - 6 случаев. Из них 13 сообщений - это сообщения об использовании «георгиевской ленточки» в ряде областей Украины", - сказал он.

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Кроме того, Тракало сообщил, что зарегистрированы 15 фактов использования советской символики - красных флагов, изображений серпа и молота. По 5 таких случаев было зафиксировано в Днепропетровской области и Киеве.

Он добавил, что по 13 случаям составлены админпротоколы по ст. 1733 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит взыскание штрафов в размерах от 850 до 2550 грн.

Также Тракало отметил, что до ЕРДР внесена информация о 5 фактов по ст.436-1 Уголовного кодекса - изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики. Четыре случая произошли в Днепропетровской области и один - в Одесской.

Кроме того, сегодня были открыты дела по фактам хулиганских действий, совершенных группой лиц. Речь идет об инциденте на трассе Кривой Рог - Днепр, когда около 10 хулиганов забросали камнями два автобуса, а также о случае в Днепре, где злоумышленники пытались облить красной краской участников акции Марш мира.

В Одессе было открыто производство по ст.263 УК (незаконное обращение с оружием). Там на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину, который пытался пройти в толпу людей с кастетом.

"В целом мероприятия в государстве прошли спокойно. Это также результат превентивной работы полиции, которая накануне провела разъяснительную работу с организаторами акций о недопустимости использования запрещенной символики и совершения провокаций. Мы констатируем, что в этом году граждане лучше выполняют требования законодательства относительно запрещенной символики", - сказал Тракало.