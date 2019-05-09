В Киеве завершились акции по случаю 9 мая - полиция составила протоколы на двух человек

На Арсенальной площади задержали пожилую женщину, которая несла в руках портрет Сталина.

В Киеве во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом за использование запрещенной символики составлены административные протоколы в отношении двух человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил после массовых мероприятий в столице.

По его словам, самые массовые акции состоялись в парке Вечной Славы, где собралось более 3 тыс. лиц, и на Софийской площади, где присутствовали около 1,2 тыс. лиц.

Общественный порядок охраняли около 2 тыс. правоохранителей, включительно с бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС.

“Все прошло спокойно, без нарушений. Возле парка Славы и Арсенальной площади каких-либо крупных правонарушений и провокаций не произошло, но три человека были доставлены в районное управление полиции. Одну из них пригласили перед началом акции, а двое были задержаны и доставлены для составления административных протоколов за использование запрещенной символики. После этого их отпустили”, - сказал Крищенко.

Он уточнил, что на Арсенальной площади задержали пожилую женщину, которая несла в руках портрет Сталина.

Еще одну женщину задержали за «георгиевские ленты», которые были связаны на ее одежде и одежде ее детей, добавил Крищенко.

Третьей является Елена Бережная — мать погибшего в автокатастрофе народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной. Ее перед началом акции пригласили в райуправление полиции для профилактической беседы, поскольку, по словам Крищенко, поступил звонок на “102” о том, что она может прибегнуть к провокациям. Также она имела при себе запрещенную символику.

Двое женщин, на которых составили админпротоколы, уплатят штрафы в размере десяти необлагаемых минимумов.

Кроме того, Крищенко сообщил, что полиция не допустила к колонне пророссийской акции "Никто не забыт, ничто не забыто" представителей общественного объединения “Демократическая сокира”, чтобы избежать конфликтных ситуаций. После того, как колонна прошла на Аллею Славы, активистам этой организации открыли проход на площадь Славы, однако они не захотели идти и разошлись.

В свою очередь советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что по сравнению с предыдущими годами, начиная с 2014 года, празднование 9 мая этого года прошло спокойнее, почти без каких-либо правонарушений.