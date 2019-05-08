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У жителя Одесской области изъяли большой арсенал оружия и боеприпасов (фото)

19:12, 08 мая 2019
Происшествия
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В Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя арсенал оружия и боеприпасов / фото ssu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в управлении СБ Украины в Одесской области, вчера сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры провели следственные действия.

фото ssu.gov.ua

В частности, оперативники спецслужбы установили, что житель одного из населенных пунктов хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы. Также злоумышленник занимался незаконным переделыванием травматического оружия в боевое.

фото ssu.gov.ua

Во время обыска правоохранители изъяли по месту жительства подозреваемого 6 пистолетов марки Макарова, Вальтер, Беретта и др.

Также изъяты 50 патронов калибра 9 миллиметров, 3 приспособления для бесшумной стрельбы и составляющие к огнестрельному оружию.

фото ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

фото ssu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

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Теги: #СБУ#Одесская область#боеприпасы#арсенал оружияпогода в Одессе