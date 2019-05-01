На Донетчине полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами (фото)

Из тайника изъяты, в частности, противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему.

В заброшенном здании в городе Мирноград, на Донетчине, полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

К сотрудникам полиции во время патрулирования, обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел арсенал оружия.

Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибром 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибром 5,45 мм и 9 мм.

Все изъятое будет направлено на экспертизу. Полиция устанавливает владельца опасного арсенала.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в конце марта пограничники обнаружили возле КПВВ "Гнутове" взрывоопасную находку.