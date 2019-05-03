В Луцке у людей массово сгорела техника из-за скачка напряжения

Перепад напряжения, утверждают энергетики, произошел из-за неисправности трансформатора.

В Луцке сразу на трех улицах, более чем в сотне домов, сгорели телевизоры, стиральные машины и холодильники. Из-за скачка напряжения приборы посреди ночи начали дымить.

Об этом сообщает ТСН.

Перепад напряжения, утверждают энергетики, произошел из-за неисправности трансформатора. Утром начали менять его на новый. Местные же распрашивают, почему не сделали этого раньше, убеждают, что перепады напряжения из-за этого трансформатора происходят не впервые.

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В Луцкэнерго уверяют – трансформатор до этой аварии был исправен. Почему сгорел - сейчас будут выяснять. Оплатить ремонт техники людям берутся за свой счет.

"Там уже стоит бригада, которая будет делать обследование каждого дома. Мы будем ремонтировать, сдавать в сервисные центры", - сказал Роман Рожило, директор Луцкого филиала Волыньоблэнерго.

Юристы же советуют пострадавшим не слишком верить обещаниям и на случай, если энергетики передумают, собирать доказательства, что техника сгорела именно из-за скачка напряжения.

"Это могут быть фотографии, показания соседей, видео. Это материальный ущерб, который был нанесен, если он будет подтвержден документами, то в полной мере вы его возместите", - отметил Богдан Климук, юрист.

Потерпевшие самостоятельно составляют списки сгоревшей техники и считают убытки. В разных домах насчитали от трех до 250 тысяч гривень.