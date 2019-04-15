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На Львовщине угарным газом отравилась семья с ребенком

10:49, 15 апреля 2019
Происшествия
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Обстоятельства происшествия устанавливаются / фото: sq.com.ua

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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«Это произошло 14 апреля, около 16:10, в г. Жовква, ул. Гагарина, 14. Вероятно, угарным газом отравились 3 человека (местные жители), из них 1 ребенок (2006 года рождения). В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в Жовковскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, во Львове с 29 марта по 1 апреля были госпитализированы в больницу четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".

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Теги: #Львовщина#угарный газ