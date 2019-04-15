На Львовщине угарным газом отравилась семья с ребенком

Инцидент произошел 14 апреля, около 16:10, в городе Жовква.

В Жовкве Львовской области угарным газом отравились три человека, из них один ребенок 2006 года рождения.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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«Это произошло 14 апреля, около 16:10, в г. Жовква, ул. Гагарина, 14. Вероятно, угарным газом отравились 3 человека (местные жители), из них 1 ребенок (2006 года рождения). В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в Жовковскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, во Львове с 29 марта по 1 апреля были госпитализированы в больницу четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".