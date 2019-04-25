На Черниговщине в тюремной камере обнаружили повешенным пожизненно приговоренного узника
17:25, 25 апреля 2019Происшествия
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Мужчина был осужден в 2012 году к пожизненному заключению за убийство двух лиц и разбой.
REUTERS
На Черниговщине в Новгород-Северской учреждении исполнения наказаний обнаружили повесившимся 36-летнего мужчину, осужденного к пожизненному лишению свободы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Согласно сообщению, мужчину обнаружили повешенным в камере на самодельной веревке.
По информации прокуратуры, мужчина, 1983 года рождения, был зарегистрирован в Закарпатской области. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство двух лиц и разбой.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.
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