В Одессе задержали группу наркоторговцев с крупной партией "товара"

В состав группы входили лица от 24 до 37 лет, а координировала деятельность 28-летняя одесситка.

В Одессе правоохранители задержали группу наркоторговцев, у которых изъят «товар» на 1 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, участники группировки распространяли психотропные вещества на территории города.

У злоумышленников изъяты наркотические вещества на общую сумму около 1 млн грн.

В состав группы входили 5 лиц в возрасте от 24 до 37 лет. Координировала их действия 28-летняя жительница Одессы.

Накануне в ходе проведения ряда санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено и изъято около 1 кг психотропных веществ, специальные устройства для их употребления, упаковочный материал, электронные весы, оружие, средства мобильной связи с клиентской базой, банковские карточки и записные книжки с адресами и данными клиентов. Все изъятое направлено на экспертизу.

В настоящее время все 5 участникво преступной группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности наркоторговцев.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Следствие продолжается.