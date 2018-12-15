В Одессе заблокировали канал контрабанды психотропных веществ, которые продавали студентам

Житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества «2С-В».

В Одессе правоохранители блокировали канал поступления контрабанды психотропных веществ, которые продавали студентам.

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Как сообщили УНИАН в управлении СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой блокировали поступление контрабанды психотропных веществ из одной из европейских стран.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества «2С-В».

«Товар» делец получал из-за границы через один из международных почтовых сервисов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. В дальнейшем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу студентам одесских учебных заведений», - сообщили в управлении.

Накануне правоохранители задержали наркоторговцев вблизи одного из почтовых отделений при получении очередной посылки с 50 таблетками психотропа.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 ("контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров") Уголовного кодекса решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к данному преступлению.