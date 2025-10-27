"Таможенник" отметил, что в Купянском районе находится около 700 гражданских жителей.

В настоящее время ситуация в Купянске контролируемая Силами обороны Украины, угрозы окружения нет.

Об этом рассказал военный с позывным "Митник", который служит в подразделении роты ударныхбеспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Фурия" бригады "Гарт", передает Киев24.

"С помощью дронов мы уничтожаем врага не только на Купянском направлении, но и на всем Слободском, также под Волчанским", - детализировал военный.

"Это очень усложняет работу наших военных, ведь россияне часто прикрываются гражданскими", - отметил военный.

Ситуация на Харьковщине: новости

20 октября в проекте в DeepState назвали два возможных сценария развития событий вокруг Купянска. Аналитики проекта отмечали, что судьба города решится в ближайшие недели. Аналитики подчеркивали, что Силам обороны срочно надо найти резервы для усиления своих позиций, чтобы не дать врагу накопить пехоту.

В конце сентября в районе Купянска шли тяжелые бои, но россиянам не удалось взять под контроль ни одного квартала города.

16 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отмечал, что ситуация в районе Купянска очень сложная и разворачивается не в пользу ВСУ.

