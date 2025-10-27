Оба крушения произошли с интервалом в полчаса.

Над Южно-Китайским морем упали и разбились вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet ВМС США. Об этом говорится в сообщении Тихоокеанского флота США в Facebook.

При этом оба крушения произошли с интервалом в полчаса.

Так, согласно сообщению, 26 октября 2025 года примерно в 14:45 по местному времени вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, приписанный к группе "Боевые кошки" 73-й ударной вертолетной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при выполнении плановых операций с авианосца USS Nimitz.

А в 15:15 истребитель F/A-18F Super Hornet, приписанный к группе "Боевые петухи" 22-й ударной истребительной эскадрильи, также потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при выполнении плановых операций с авианосца Nimitz.

Сообщается, что с вертолета спасли троих членов экипажа, с истребителя двое членов экипажа успешно катапультировались и также были благополучно спасены.

"Все пострадавшие находятся в безопасности и находятся в стабильном состоянии. Причины обоих инцидентов в настоящее время расследуются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США планируют вывести из эксплуатации авианосец USS Nimitz, который будет заменен во флоте новым кораблем класса Ford USS John F. Kennedy. Ожидается, что поставят его в 2027 году.

По состоянию на сейчас ВМС США планируют вывести авианосец "Нимиц" из эксплуатации в мае 2026 года. Однако авторы не исключают, что учитывая текущие события в мире, эту дату могут изменить.

