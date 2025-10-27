Синоптики предупреждают о непогоде в городе и по Днепропетровской области.

На понедельник, 27 октября, в Днепре объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погода испортится таокж и по Днепропетровской области.

"Днем 27 октября в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается значительный дождь", - говорится в прогнозе.

Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый. Ожидается, что осадков будет от 15 до 49 мм.

Погода в Днепре

27 октября на Днепропетровщине будет облачно. Днем повсеместно ожидается значительный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Столбики термометров по Днепропетровской области покажут +11°...+16°, а в Днепре будет свежее, +12°...+14°.

Погода 27 октября в Украине

В понедельник часть территории Украины накроют обильные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), а также на юге, востоке и в Сумской области. Кроме того, прогнозируется мощный юго-восточный ветер.

На западе, севере и в Винницкой области значительных осадков в этот день не прогнозируется. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12°, только на юге и юго-востоке будет теплее - до +16°.

Диденко также отметила, что первая половина недели будет прохладной с периодическими дождями. В то же время с четверга-пятницы в большинстве регионов ожидается потепление.

