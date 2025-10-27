Лук, чеснок и имбирь полезны для сердца, но не стоит употреблять их в сыром концентрированном виде.

Чеснок, лук и имбирь считаются крайне полезными для здоровья сердца, кровообращения и здорового уровня холестерина. Некоторые эксперты по здоровому образу жизни даже рекомендуют смешивать их в сырую пасту и принимать по ложке утром и вечером для защиты сердца. Однако диетологи с осторожностью относятся к этому тренду, пишет verywellhealth.com.

В общем, утверждение о том, что эти ингредиенты могут быть полезны для сердца, имеет под собой научное обоснование.

"Чеснок, лук и имбирь содержат биоактивные соединения: аллицин, кверцетин и гингеролы", — говорит диетолог Триста Бест. "Считается, что они обладают защитными свойствами для сердца, например, уменьшают воспаление, улучшают функцию кровеносных сосудов и снижают уровень холестерина".

Видео дня

Так, например, исследования показали, что аллицин, соединение, выделяющееся при измельчении чеснока, может способствовать снижению уровня ЛПНП ("плохого") холестерина и артериального давления за счет расслабления кровеносных сосудов, утверждает диетолог Мелани Маркус.

Аналогичным образом, исследования подтверждают, что кверцетин, флавоноид, содержащийся в луке, обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, что может способствовать предотвращению образования зубного налета в артериях.

В некоторых исследованиях было показано, что гингеролы, активные соединения, придающие имбирю его остроту, способствуют улучшению кровообращения и снижению уровня триглицеридов.

В то же время большинство исследований рассматривают эти ингредиенты по отдельности или в составе сбалансированной диеты, а не в сыром концентрированном виде.

Почему стоит пропустить этот тренд

Диетологи отмечают, что этот способ употребления имеет ряд существенных недостатков, как во вкусе, так и в реакции организма.

"Употребление этих продуктов в сыром и концентрированном виде может раздражать желудок, вызывать изжогу и негативно взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь", — сказала Бест. "Поэтому важно соблюдать умеренность".

Чеснок и имбирь, в частности, могут разжижать кровь и повышать риск кровотечения в сочетании с такими препаратами, как варфарин или аспирин. Кроме того, сырой лук и чеснок могут вызывать газообразование, вздутие живота или кислотный рефлюкс у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Кроме того, есть проблема вкуса. Бест отметила, что сырые пюре из чеснока, лука и имбиря острые и резкие. Интенсивный вкус и запах могут сделать эту смесь тяжелой для желудка.

Ранее диетологи рассказывали о 8 полезных свойствах имбиря для здоровья. В их числе облегчение простуды, боли в горле, артрита, зубной боли и проблем с желудком и другое.

Вас также могут заинтересовать новости: