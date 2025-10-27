Украинцев призвали минимизировать потребление электроэнергии.

Экстренные отключения света сегодня, 27 октября, введены в ряде областей Украины и городе Киев. Решение принято НЭК "Укрэнерго".

Так, в ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения.

"Графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - сейчас не действуют. Просим использовать электроэнергию разумно! Это позволит минимизировать количество отключений!" - говорится в сообщении.

При этом в Сумыоблэнерго отметили, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

"Сейчас ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей. Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", - напомнили в облэнерго.

В Черкассыоблэнерго также сообщили, что 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ).

Кроме того, отключения света будут и в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях.

График отключения света в Украине - последние новости

26 октября в "Укрэнерго" сообщили, что на 27 октября не запланированы почасовые графики отключений света. Хотя перед этим их применяли из-за последствий российских ударов по украинской энергетике.

Так, 24 октября россияне ударили по Кировоградской области, в результате чего 19 населенных пунктов остались без света.

Издание The Economist сообщило, что Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить, нанося воздушные удары по энергосетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре перед зимой. Его цель состоит в том, чтобы сделать большие территории на востоке Украины непригодными для проживания, подорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию и панику.

