С военной точки зрения удары по Кремлю являются более символическими, считает эксперт.

Накануне в соцсетях появилась информация о расположении систем противовоздушной обороны вокруг Москвы и Силы обороны не могли этим не воспользоваться.

Об этом в эфире "24 Канала" сказал Иван Тимочко - военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. "Это не случайность, появление беспилотников в Подмосковье. По неподтвержденной информации, это был превентивный удар украинцев на подготовку россиян к массированному ракетно-дроновому удару. Если это действительно подтвердится - это может свидетельствовать об очень высоком уровне профессионализма наших структур, от разведки до сил реагирования на такие вызовы", - сказал Тимочко.

Он назвал события в Москве вечером 26 ноября "эпическими" и добавил, что россияне подошли к отражению атаки беспилотников "без всякой недооценки ситуации".

"Если они их (мобильные группы, - УНИАН) там расположили, то факта прилета БПЛА по Кремлю они не исключают. Конечно, это будет больше символический удар, потому что их центры принятия решений находятся скорее всего в других местах. Но для международной политической ситуации это очень серьезный удар по Путину. Особенно сейчас, когда они пытаются снять санкции США, демонстрировать, что они сильные, влиятельные. И поэтому даже теоретическое появление украинских БПЛА возле Кремля - это очень взрывная информационная бомба", - пояснил Тимочко.

Удары по Москве: что известно

Вечером 26 октября местные каналы сообщали об атаке беспилотников на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил атаку, добавив, что дроны сбили в Московской области, но москвичи сообщали о звуках взрывов и в самой столице РФ.

В частности в районе поселка Коммунарка, который входит в состав Москвы после взрыва начал подниматься дым - соответствующие фото обнародовали в сети. Также появились фотографии мобильной группы ПВО РФ непосредственно возле Кремля.

