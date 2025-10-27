Инна Шевченко призналась, что у нее есть проблемы с глазами, которые повлияли на решение медиков.

47-летняя украинская телеведущая Инна Шевченко, которая в начале октября родила первенца от французского режиссера Лорана Жави, рассказала о трудностях перед родами.

В своем Instagram новоиспеченная мамочка рассказала о своем опыте. В частности, женщине из-за проблем с глазами врачи советовали делать кесарево сечение.

"Ожидаемый период родов у меня был с 17 по 24 октября. Я планировала рожать сама, но у врачей были сомнения относительно моих глаз. 10 лет назад мне делали операцию по укреплению сетчатки на одном глазу, а на другом - лазерное укрепление. Поэтому решение "Можно ли мне тужиться?" - должен был сказать офтальмолог. 1 октября я получаю заключение: риск разрыва сетчатки все же есть. А 3 октября утром мы должны были встречаться с акушеркой и гинекологом, чтобы решить, как именно рожать. Я уже понимаю, что, скорее всего, будет кесарево. И где-то 10-11 октября - 39 неделя, идеальный срок", - написала Инна.

Однако телеведущая начала рожать раньше запланированного срока и сильно испугалась, ведь муж уехал в другой город.

"Паника, меня трясет, слезы градом. Пишу Лорану: "Я рожаю", а он в Париже, поездов нет. Никто не ждал так рано. Папа с мамой везут меня в роддом, Лоран ищет, как добраться, потому что мы же должны рожать вместе, как и планировали", - вспомнила Шевченко.

Но на утро мужчина все же успел доехать к Инне и присутствовать на родах.

"Окончательное решение врачей - кесарево сечение. С глазами лучше не рисковать, да и для малыша так безопаснее. Хирург делает разрез, акушерка подталкивает малыша и за секунду поднимают маленькое чудо", - отметила женщина и показала первое семейное фото с малышом.

Напомним, ранее Инна Шевченко рассекретила имя новорожденного сына.

