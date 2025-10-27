Украинские командиры и солдаты отмечают, что дефицит машин существенно снижает их боеспособность.

Украинским военным на фронте по-прежнему не хватает западного оружия и техники, однако, по словам солдатов и командиров, именно нехватка основных ресурсов — от автомобилей до беспилотников и людей — действительно затрудняет сдерживание российского наступления.

Как пишет Kyiv Independent, хотя Украина и рассчитывает на поставку дальнобойных ракет "Томагавк", военные на местах говорят, что зачастую дефицит критически важного, но более элементарного оборудования - более насущная проблема.

Машины

Как рассказывает командир роты Игорь, в его пехотной роте сейчас остались всего две исправные машины. При этом типичная пехотная рота на данном этапе войны насчитывает около 50–70 человек.

В его подразделении нет бронетехники, поскольку она является приоритетной целью России и обычно быстро уничтожается. Но даже такая бронетехника, как американские миноустойчивые машины MaxxPro или турецкие Kirpi, шумит громче и разгоняется медленнее, чем обычные автомобили, что затрудняет уход от российских беспилотников FPV, добавил он.

В идеале в подразделении должно быть пять исправных машин, чтобы, если одна будет уничтожена, другая могла легко прийти на помощь, сказал Игорь.

"Машина может прослужить до месяца", — говорит он. "Неделя-другая — и её больше нет".

Другие командиры и солдаты, дислоцированные по линии фронта, также рассказали Kyiv Independent, что дефицит машин существенно снижает их боеспособность.

Антон, командир танковой роты 59-й десантно-штурмовой бригады, признался, что "почти не хватает машин" для доставки экипажей на позиции, хотя танков и снарядов у них достаточно.

Боец 63-й механизированной бригады по имени Дмитрий также подтвердил, что машин постоянно не хватает, поскольку они часто уничтожаются, повреждаются или ломаются.

Дроны

Из-за постоянных потерь дронов, будь то из-за сбития российскими войсками или из-за радиоэлектронной борьбы, украинским войскам часто не хватает дронов, и они организуют сбор средств для покрытия расходов на их замену.

Илья, командир взвода борьбы с беспилотниками 80-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в Сумской области, подчеркнул, что не хватает "всего" — от дронов до личного состава.

"Ситуация с поставками сейчас ужасная", — заявил Илья изданию Kyiv Independent, добавив, что "приходится всё покупать самим".

Люди

Украинские военные эксперты, говорившие с Kyiv Independent, подчеркнули, что главная проблема украинской армии — это личный состав.

В частности, украинский полковник в отставке и военный аналитик Сергей Грабский отметил, что больше всего армии не хватает хорошо подготовленных резервистов.

Война в Украине - прогнозы

Как писало WSJ, революция дронов на российско-украинском фронте сделала невозможными повторение быстрых прорывов войск на стратегическую глубину вражеской территории. И поскольку Кремль отказывается идти на мирные переговоры, судьбу войны решит то, чьи экономика и общество не выдержат первыми - Украины или России.

Также СМИ писали, что Россия расширила радиус действия своих ударных беспилотников, и стремится вывести из строя украинскую логистику, что "усугубляет существующий дефицит всего — от воды до боеприпасов и, особенно, живой силы".

