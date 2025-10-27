В понедельник, 27 октября, магнитная буря на Земле не ожидается, однако уже с 28 числа начнет штормить. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.
По прогнозу, К-индекс, который показывает сильу магнитной бури, сегодня будет не выше 4, а магнитная буря начинается с 5.
В то же время ученые прогнозируют, что уже с 28 октября К-индекс будет повышаться до 5. Магнитная буря также ожидается и 29 октября.
Напомним, ранее Британская геологическа служба сообщила, что 24 октября на Солнце произошел выброс корональной массы. Ранние анализы показали, что есть вероятность скользящего удара по нашей планете.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Магнитные бури - это природное явление, которое может влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. В дни повышенной солнечной активности важно помочь организму адаптироваться. Прежде всего, старайтесь больше отдыхать и избегать стрессов. Полноценный сон и прогулки на свежем воздухе помогут снизить нагрузку на нервную систему.
Следите за водным балансом - пейте чистую воду, травяные чаи, избегайте крепкого кофе и алкоголя, которые усиливают головную боль и повышают давление. Полезно ограничить солёное и жирное, добавив в рацион больше овощей, рыбы и продуктов с магнием.
Также советуют делать лёгкую зарядку, дыхательные упражнения или принять контрастный душ.