Флот США попрощается с легендарными кораблями: названа причина

В 2026 году ВМС США планируют списать ряд легендарных судов, среди которых подводные лодки класса "Лос-Анджелес" и, возможно, культовый авианосец USS Nimitz.

Американские ВМС планируют вывести из эксплуатации ряд культовых судов - среди них авианосец USS Nimitz и несколько стратегически важных подводных лодок. Это часть программы модернизации флота, направленной на поддержание технологического превосходства над противниками, пишет Slash Gear.

По состоянию на начало 2025 года под флагом ВМС США находилось более 296 боевых кораблей - один из крупнейших флотов в мире. Чтобы сохранить качественное преимущество, Пентагон постоянно вводит в строй новые суда и списывает устаревшие. В следующем году, согласно официальному графику вывода из эксплуатации на 2026 финансовый год, флот потеряет как минимум восемь единиц.

Подводные лодки, танкеры и транспортные суда

В список 2026 года вошли две ударные подводные лодки класса "Лос-Анджелес" - USS Newport News (SSN-750) и USS Alexandria (SSN-757). Эти лодки долгое время были опорой американского подводного флота, но теперь их постепенно заменяют более современные субмарины классов "Вирджиния" и "Колумбия".

Видео дня

Кроме того, ВМС США планируют вывести из эксплуатации два нефтеносца класса Henry J. Kaiser - USNS John Ericsson (T-AO-194) и USNS Pecos (T-AO-197), а также три больших транспортных судна типа RO-RO: USNS Pomeroy (T-AKR-316), USNS Watkins (T-AKR-315) и USNS Red Cloud (T-AKR-313). Эти суда играли ключевую роль в логистике флота, способные перевозить до 58 танков, 48 бронемашин и более 900 грузовиков.

Последним судном в списке является USNS VADM KR Wheeler (T-AG-5001) - вспомогательное судно, доставляющее топливо с кораблей на берег в зонах без портовой инфраструктуры.

USS Nimitz: завершение эпохи

Особое внимание экспертов привлек возможный выход из эксплуатации USS Nimitz (CVN-68) - старейшего авианосца в составе флота, который служит с 1975 года. Изначально его планировали списать еще в 2025-м, но процесс перенесли на май 2026 года.

Несмотря на то что корабль не указан в последнем официальном меморандуме о деактивации, в ВМС подтвердили, что его судьба уже решена. Весной 2025 года авианосец вместе с 3000 членами экипажа отправился в свой финальный поход, сменив порт приписки с Бремертона (штат Вашингтон) на Норфолк (Вирджиния).

Контракт на деактивацию USS Nimitz подписан с компанией Huntington Ingalls Industries. Процесс включает слив ядерного топлива, демонтаж систем вооружения и разборку корпуса. Реакторы, питавшие авианосец более полувека, будут утилизированы на специальном объекте Министерства энергетики США.

Вывод из эксплуатации этих судов открывает путь для новых поколений военных кораблей - в частности авианосцев класса Gerald R. Ford и подводных лодок Virginia Block V.

Вас также могут заинтересовать новости: