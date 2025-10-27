Графики отключения света на 27 октября: когда не будет электроэнергии

В областях вводят почасовые графики отключений света.

Сегодня, 27 октября, с утра в Украине ввели экстренные и аварийные отключения света. Теперь же области переходят на почасовые графики отключения.

Так, в ДТЭК сообщили, что на данный момент стабилизационные графики действуют для Днепропетровской области. Пока что максимальный период без света составляет 3,5 часа.

В свою очередь в Министерстве энергетики сообщили, что россияне нанесли удары по энергетическим объектам Донецкой и Сумской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Видео дня

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями предыдущих российских обстрелов - в нескольких регионах Украины вынуждены введены графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Также сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 19:00 в отдельных регионах Украины.

Графики отключения света - последние новости

26 октября в "Укрэнерго" сообщили, что на понедельник, 27 октября, не запланированы почасовые графики отключений света. Хотя перед этим их применяли из-за последствий российских ударов по украинской энергетике. Правда, на утро ситуация в энергосистеме Украины изменилась кардинально

Стоит отметить, что издание The Economist писало, что российский диктатор Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить, нанося воздушные удары по энергосетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре перед зимой. Его цель состоит в том, чтобы сделать большие территории на востоке Украины непригодными для проживания, подорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию и панику среди украинцев, которые остаются жить в своей стране влпреки всем проблемам и неудобствам.

Вас также могут заинтересовать новости: