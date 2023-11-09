В этом году День украинской письменности и языка отмечают в другую дату.

День украинской письменности и языка, который традиционно праздновали 9 ноября, в этом году имеет новую дату. Почему она изменилась, когда отныне отмечаем этот праздник и его традиции, интересные факты о языке и радиодиктант национального единства - рассказываем в материале.

Когда День украинской письменности и языка в 2023 году

День украинской письменности и языка с 1997 года традиционно отмечали 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца, который начал письменный украинский язык.

В этом году дата праздника изменилась - Украина впервые отмечала День украинской письменности и языка 27 октября. Перенос связан с переходом Православной церкви на новоюлианский календарь, согласно которому даты непереходящих праздников сместились на 13 дней раньше. Поэтому день памяти Нестора Летописца выпадает на церковный праздник 27 октября.

Видео дня

28 июля 2023 года Президент Украины подписал указ об изменении даты празднования Дня украинской письменности и языка - с 9 ноября на 27 октября.

День украинской письменности и языка - интересные факты

Украинский язык - один из самых богатых и самых благозвучных языков мира. Он происходит от единого праславянского корня, а не от древнерусского языка, который разделился на украинский, белорусский и русский языки. Формироваться украинский язык начал в VI веке, этот процесс продолжался до XVI века.

Вот что имеем сейчас:

в украинском языке - около 256 тысяч слов, но он стремительно развивается, поэтому на самом деле эта цифра сейчас больше;

наиболее употребляемая буква в украинском языке - буква "п", на нее начинается наибольшее количество слов, наименее употребляемая - буква "ф";

украинский язык - самый богатый на уменьшительные формы, например, его имеет даже слово "враги" - "вороженьки";

"Заповіт" Т. Г. Шевченко - рекордсмен среди переведенных произведений, его перевели на 147 языков;

старейшей украинской песней считается песня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш".

Государственным украинский стал 26 октября 1989 года, сейчас им владеет около 45 миллионов человек во всем мире.

День украинской письменности и языка - диктант национального единства и другие традиции

Ежегодно в День украинской письменности и языка стартует Международный конкурс им. Петра Яцика. В нем принимают участие знатоки языка из 20 стран мира.

Также одна из традиций праздника - радиодиктант национального единства. В этом году украинцы уже 23-й год подряд писали радиодиктант - текст его создала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко, называется он "Дороги Украины", а читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский. Текст радиодиктанта 2023 уже обнародовали, поэтому все, кто писал его, могут себя проверить.

Напомним, что написать радиодиктант (а после отправить его на проверку) может каждый желающий, в любой точке мира. Главная цель радиодиктанта единства - не проверить знания, а объединить украинцев в Украине и за ее пределами. В 2024 году писать его будут также 27 октября.

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