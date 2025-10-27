Saab в настоящее время инвестирует в увеличение производственных мощностей в Бразилии, чтобы иметь возможность выпускать около 20-30 "Грипенов" в год.

Компания Saab готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине. Об этом сообщил генеральный директор шведской оборонной компании Микаэль Юханссон в комментарии Financial Times.

Он отметил, что контракт с Украиной на поставку 100–150 истребителей удвоит потребность Saab в производстве Gripen.

"Во время войны это непросто, но было бы здорово создать на Украине мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний, а возможно, и для частичного производства", — заявил глава Saab.

Видео дня

Он добавил, что Saab будет стремиться расширить мощности в Бразилии, а также, возможно, в Канаде и других странах Европы.

Юханссон заявил, что сделка с Украиной "примерно удвоит потребности в производственных мощностях", даже несмотря на то, что Saab в настоящее время инвестирует в увеличение производственных мощностей в Бразилии, чтобы иметь возможность выпускать около 20-30 "Грипенов" в год.

Юханссон также отметил, что одной из возможностей финансирования производства является использование части замороженных активов России.

"Необходимо разработать решение по финансированию, которое сейчас обсуждается на политическом уровне: какую часть финансирования и рисков возьмет на себя Швеция, какую часть можно разделить без участия других стран, а какую часть можно использовать в рамках конфискованных Россией активов. Это пока не совсем ясно", — отметил он.

Саш Туса, аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности из Agency Partners, заявил, что у Saab "больше шансов нарастить объёмы, чем у многих". Он добавил, что пик производства Gripen составлял около 18 самолётов в год, а в настоящее время Saab выпускает "чуть больше половины".

"Самое сложное — выйти за рамки исторического максимума производства", — сказал он.