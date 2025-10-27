В списке не только смартфоны, но также планшеты.

Xiaomi начала развертывание стабильной версии HyperOS 3, основанной на базе Android 16. Изначально она была доступна для китайских телефонов, а теперь готовится дебютировать на глобальном рынке.

Первыми в списке моделей оказались:

Xiaomi 15

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco X7

Poco X7 Pro

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad Mini

Согласно дорожной карте Xiaomi, все упомянутые модели обновятся до конца ноября, тогда как некоторым придется подождать до марта 2026 года. Всего новейшую прошивку получит около полусотни устройств китайского бренда.

План выхода обновления представлен на специальной таблице:

Сообщается, что HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

При этом некоторые устройства Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старенькой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.

