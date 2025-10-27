Xiaomi начала развертывание стабильной версии HyperOS 3, основанной на базе Android 16. Изначально она была доступна для китайских телефонов, а теперь готовится дебютировать на глобальном рынке.
Первыми в списке моделей оказались:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad Mini
Согласно дорожной карте Xiaomi, все упомянутые модели обновятся до конца ноября, тогда как некоторым придется подождать до марта 2026 года. Всего новейшую прошивку получит около полусотни устройств китайского бренда.
План выхода обновления представлен на специальной таблице:
Сообщается, что HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.
При этом некоторые устройства Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старенькой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.