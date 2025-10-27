Погода ухудшится и по территории Харьковской области.

В Харькове 27 октября ожидается непростая погода с дождями и ветром. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"Днем 27 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с и значительный дождь", - прогнозируют синоптики.

Они призвали жителей быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

27 октября на Харьковщине будет преобладать облачная погода. По области днем пройдут значительные осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 8-13°. В Харькове сегодня также прогнозируется дождливая погода: ночью небольшой дождь, днем - более интенсивный. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 10-12° тепла.

28 октября будет преобладать облачная погода. Ночью ожидается дождь, днем местами небольшой. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами ночью возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

29 октября на Харьковщине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кое-где пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.

