Во многих областях сегодня пройдут дожди и поднимется ветер.

В Украине на понедельник, 27 октября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода накроет полстраны.

"Днем 27 октября в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях значительные дожди, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Видео дня

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 27 октября

27 октября в Украине будет облачно. Ожидаются умеренные осадки. Днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях осадки будут значительными, а порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с.

В западных и северных областях будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут +8°...+13°, только на юге стране будет теплее, +11°...+16°.

В Карпатах местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. днем температура в горах составит +1°...+6°.

Вас также могут заинтересовать новости: