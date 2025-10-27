Журналист издания рассуждает о том, на сколько такая политика западных стран может быть успешной.

Резкое увеличение Россией атак на украинские города не разрушает моральный дух украинцев, а, напротив, пробуждает стойкость.

Корреспондент BBC Джон Садворт в своем репортаже из Киева рассказал, кто когда посетил рынок, где все еще витал черный дым от ракетного удара по соседнему складу, это чувство стойкости было очевидным.

"Но было и немало страха", - отметил он.

Журналист поделился, що продавщица на рынке по имени Галина, сказала что не видит особых причин для оптимизма.

"По-моему, согласно писаниям святых, эта война еще даже не началась. Будет хуже. Гораздо хуже", - высказала мнение журналисту женщина.

А покупательница, которая рассказала журналисту, что почувствовала, как ее дом дрожит от взрыва, все еще была потрясена пережитым.

Журналист отметил, что сейчас война вступила в новую фазу. На фронте бои зашли в тупик, и Россия все чаще наносит удары по тыловым украинским городам.

"Число воздушных атак – с использованием баллистических ракет, беспилотников с взрывчаткой и планирующих бомб – выросло с нескольких десятков в день в прошлом году до еженощных, а зачастую достигало многих сотен", - констатировал журналист.

Он отметил, что среди целей Кремля теперь железнодорожные станции Украины, пассажирские поезда, газо- и электроснабжение, а также жилые дома и предприятия.

На фоне этого журналист рассуждает, что для Украины гораздо более важный вопрос заключается не в том, как выдержать эту войну, а в том, как ее остановить.

Садворт отметил, что с заявлением президента США Дональда Трампа о своих полномочиях миротворца и возвращением в опроса о переговорах в центр мировой политики, вновь на первый план выходит другой термин из того же исторического периода – "умиротворение".

Грегори Микс, демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, назвал стратегию Трампа "слабостью через умиротворение".

Журналист считает, что к риску расширения войны с ядерным государством нельзя относиться легкомысленно, поскольку Украина наращивает эффективность и частоту своих ударов по российским нефтебазам. Российский диктатор Владимир Путин в связи с этим предупредил, что использование "Томагавков" может вызвать "серьезный, если не ошеломляющий" ответ.

Журналист вспомнил, что на рынке продавец по имени Федор рассказал, что его тоже разбудила мощь близкого ракетного удара. "Путин понимает только силу. Нам нужно уничтожить их аэродромы и заводы, производящие эти снаряды, бомбы и ракеты", - выразил убеждение мужчина.

Он предположил, что больший риск кроется в уступках, переговорах или умиротворении, которые, какими бы обоснованными они ни были, лишь еще больше укрепляют авторитарную державу.

"Неужели Европа думает, что он успокоится после Украины? Если он захватит Украину, он продолжит в том же духе", - сказал Федор.

Война в Украине: переговоры

В конце лета стало известно, что Белый дом считает, что европейские лидеры виноваты в провале мирных переговоров по Украине. Дело в том, что у Трампа считали, что европейцы давят на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он достиг "лучшего соглашения", а также проводил максималистский подход, который, по мнению окружения Трампа, ухудшил ситуацию.

Однако вскоре сам Трамп понял, что РФ переговоры об окончании войны против Украины не нужны. В ответ он ввел жесткие санкции проив двух ключевых нефтяных компаний РФ.

