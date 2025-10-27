Американский лидер напомнил, что лучшая атомная подводная лодка США находится у берегов России.

Российскому диктатору Владимиру Путину стоит завершить войну, которую он начал против Украины, а не показательно испытывать ракеты.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой, комментируя заявление Путина об испытаниях российской ядерной ракеты "Буревестник". При этом он напомнил, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ.

"Они знают, что наша лучшая атомная подводная лодка у их берегов. То есть, ей не надо лететь 8000 миль (почти 13 000 км). И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры", - заявил он.

Видео дня

В то же время Трамп добавил, что Путину стоит сосредоточиться на завершении войны в Украине, которая длится четвертый год, а не испытывать межконтинентальные ядерные ракеты.

"Я считаю, что Путину не стоит об этом говорить. Ему следует закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, скоро будет идти четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты", - подчеркнул Трамп.

Испытания "Буревестника" - главные новости

Российский диктатор Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник".

Герасимов доложил Путину об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, которые были проведены 21 октября.

По его словам, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Также он заявил, что "Буревестник" якобы показал возможности обхода систем ПРО.

Вас также могут заинтересовать новости: