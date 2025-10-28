Планируются закупки в сфере сухопутных, воздушных, морских, космических и кибернетичеких вооружений.

Германия планирует масштабные закупки в сфере сухопутных, воздушных, морских, космических и кибернетичеких вооружений на 377 миллиардов евро, что позволит превратить бундесвер в сильнейшую армию в Европе. Об этом пишет Politico, ссылаясь на правительственные документы.

Закупки у немецкиих производителей

Из ​​документов следует, что Бундесвер планирует запустить около 320 новых проектов по вооружению и технике в течение бюджетного цикла следующего года. При этом Rheinmetall и ее аффилированные предприятия лидируют в списке на общую сумму более 88 миллиардов евро.

Документ предусматривает поставку в общей сложности 687 бронемашин Puma, включая 662 боевые версии и 25 учебных машин для водителей, к 2035 году.

В сфере противовоздушной обороны бундесвер намерен закупить 561 башенную систему Skyranger 30 малой дальности для борьбы с беспилотниками и защиты от наземных целей. Кроме того, будут поставлены миллионы гранат и винтовочных патронов.

Компания Diehl Defence фигурирует в 21 позиции закупок на сумму 17,3 млрд евро. Согласно документу, Бундесвер намерен приобрести 14 комплектных систем IRIS-T SLM стоимостью 3,18 млрд евро, 396 ракет IRIS-T SLM примерно на 694 млн евро и ещё 300 ракет малой дальности IRIS-T LFK на сумму 300 млн евро.

Бундесвер также хочет расширить свой парк вооружённых беспилотников Heron TP, эксплуатируемых израильской компанией IAI, и приобрести новые боеприпасы на сумму около 100 миллионов евро. Для ВМС в план включены четыре морских беспилотника uMAWS, которые оцениваются в 675 миллионов евро.

Кроме того, в список входят спутниковые программы стоимостью более 14 миллиардов евро, включая новые геостационарные спутники связи, модернизированные наземные станции управления и, низкоорбитальную спутниковую группировку стоимостью 9,5 миллиарда евро для обеспечения постоянной помехозащищённой связи для войск и командных пунктов.

Стратегический, ядерный и дальнобойный потенциал

В списке желаний бундесвера - также приобретение 15 истребителей F-35 от Lockheed Martin на сумму около 2,5 миллиарда евро в рамках системы зарубежных военных продаж США.

Бундесвер также планирует приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb примерно за 1,15 миллиарда евро, а также три пусковые установки Lockheed Martin Typhon стоимостью 220 миллионов евро — такое сочетание обеспечит Германии дальность удара в 2000 километров.

Также планируется закупить четыре патрульных самолёта морской авиации Boeing P-8A Poseidon стоимостью 1,8 млрд евро.

В общей сложности около 25 зарубежных проектов стоимостью около 14 млрд евро занимают менее 5% от общей суммы запрашиваемых расходов в размере 377 млрд евро. Тем не менее, на них приходится практически весь стратегический, ядерный и дальнобойный потенциал Германии, от сертифицированных для использования ядерного оружия самолётов до систем глубокого удара и морского наблюдения, отмечает издание.

Германия вооружается и готовится к войне

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно восстановить военный призыв всех молодых мужчин в стране, поскольку это будет сдерживающим сигналом для России.

Также сообщалось, что Германия заказала разработку и поставку 274 новых разведывательных машин Luchs 2, что стало одним из самых масштабных шагов по перевооружению Бундесвера за последние годы.

