В городе и по Одесской области объявлен желтый уровень опасности.

В Одессе 27 октября ожидается непростая погода. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

В частности, утром и днем в городе ожидаются порывы ветра 15-17 м/с. Также в первой половине дня пройдет значительный дождь, а в течение суток ожидается также гроза.

Непогода будет бушевать и по территории Одесской области. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и меньше.

27 октября в Одесской области будет облачно. В первой половине дня пройдет значительный дождь, во второй половине дня - умеренный дождь. Также ожидается гроза, а утром будет наблюдаться туман. Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура днем +11°...+16°.

На автодорогах области видимость во время явлений будет снижаться до 200-500 метров.

В Одессе сегодня также облачно. Ночью и в первой половине дня значительный дождь, во второй половине дня осадки уже станут умеренными. Гроза. Утром туман. Ветер будет 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +14°...+16°.

В течение суток местами вдоль побережья пройдет значительный дождь, ожидается значительное волнение моря.

