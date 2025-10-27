Эти птицы охраняются многими документами, а в Украине занесены в Красные книги нескольких областей.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" из Тундры (РФ) прилетели лебеди-кликуны, которые известны своей красотой. Эти интересные птицы известны своей красотой, и тем, что не допускают "посторонних" на свою гнездовую территорию - из-за нарушения границ между кликунами случаются жестокие драки.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, несколько дней подряд, через нацпарк пролетает множество птиц. В частности, тысячные стаи куликов, водоплавающих птиц, среди которых много лысух, тлей, краснозобые казарки, белолобые гуси. Также в заповеднике появились первые лебеди-кликуны, преодолевшие в Украину из Тундры большое расстояние.

"Вчера, 26 октября, появились первые лебеди кликуны. Они обычно прилетают в это время из далекой российской Тундры в украинское Причерноморье и будут у нас зимовать", - рассказал ученый.

Видео дня

Он отмечает, что ситуация может измениться. В частности, если зима в Одесской области будет очень холодной, а из-за войны (взрывы и т.д.) очень громко, лебеди здесь не останутся - они полетят в страны ЕС, Румынию и Болгарию.

Лебедь-кликун: что известно

Вид птиц семейства утиных, распространенный в северном полушарии. В Украине пролетная и зимующая птица. Эта крупная птица весит от 7 до более 10 кг. Тело вытянутое, длина шеи примерно равна длине туловища, ноги короткие, отнесены назад. Клюв лимонно-желтый с черным кончиком, оперение белое. Молодые птицы имеют дымчато-серое оперение с более темной головой.

Обычно лебедь плавает неторопливо и величественно, но если его преследовать, то трудно догнать даже на лодке. Взлетая с воды, долго разбегается, молотит лапами по воде, постепенно набирая скорость и высоту. Кликун - осторожная птица, держится на широких водных пространствах, в стороне от берегов. Питается в основном водными растениями, мелкими беспозвоночными и др.

Это моногамные птицы, создающие пары на всю жизнь, причем птицы держатся вместе даже во время зимовки. Смена партнера возможна только в случае гибели одного из лебедей. Гнездятся они на берегах водоемов: по возможности больших озер, окруженных зарослями, иногда - на морском побережье, если там есть заросли камыша. Гнездовой участок - широкая территория, куда другие лебеди не допускаются, в случае нарушения границ между кликунами случаются жестокие драки, обычно на воде. Гнездом служат огромная куча отмерших растений, которую собирает в основном самка. Его диаметр в основании может достигать 3 м, лотка - до 50 см, высота около 0,5-0,8 м. В кладке 3-7 яиц, которые насиживает самка.

Лебедь-кликун занесен в Приложение II Бернской конвенции (охранная категория: вид подлежит особой охране) и Резолюции 6 (виды, требующие специальных мер сохранения их оселищ) этой же конвенции. Кроме того, вид охраняется Боннской конвенцией, Директивой Европейского Союза 2009/147/ЕС "О защите диких птиц". На региональном уровне в Украине занесен в Красные книги/списки животных Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей.

Напомним, недавно краснокнижный кулик-сорока пролетел 5 тыс. км из Польши в Африку странным маршрутом - не по прямой, а посетил Одесскую область. По словам доктора биологических наук, сотрудника нацпарка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, птица "решила" полакомиться вкусной едой в украинском заповеднике. Одна из люблинских самок получила GPS-передатчик, благодаря чему исследователи смогли следить за ее жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости: