В небе над Москвой вспыхнул неизвестный объект (видео)

В небе над российской столицей наблюдали необычное явление, которое вызвало настоящий переполох среди местных жителей.

Ранним утром понедельника, 27 октября, жители Москвы заметили в небе яркую зеленую вспышку. По словам очевидцев, неизвестный объект пронесся над городом на большой скорости, оставив после себя длинный след, который постепенно исчез.

В соцсетях сразу появились десятки видео, на которых видно, как ярко-зеленый объект пролетает над разными районами Москвы. Пользователи активно обсуждают, что именно они увидели.

Мнения разделились. Одни считают, что это был метеорит, который сгорел в плотных слоях атмосферы, другие - что это обломок спутника, который входил в земную орбиту.

Видео дня

Некоторые убеждены, что над Москвой пролетел НЛО, а более скептические комментаторы даже предполагают, что все видео - это работа нейросети.

Скорее всего речь идет о небольшом космическом теле, которое вошло в атмосферу под острым углом, из-за чего вспышка имела характерный зеленый цвет. Подобные случаи уже случались в разных странах мира.

Российская активность в космосе

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что российский спутник "Космос-2558", который долго следовал за американским разведывательным аппаратом USA 326, выпустил неизвестный объект.

По мнению специалистов, россияне могли выпустить специальный субспутник, который в теории способен нести противоспутниковое оружие. Таким образом, это может быть частью испытаний технологий, предназначенных для вывода из строя космических аппаратов США.

Вас также могут заинтересовать новости: