В велоспорте цвет маек гонщиков имеет огромное значение.

Не секрет, что практически все спортсмены на профессиональном уровне состязаются в специальной форме. При этом она очень сильно отличается по виду и функционалу, в зависимости от вида спорта, не говоря уже о цвете. О том, в чем смысл велосипедной одежды - расскажем в материале.

Что означает белая майка в велоспорте - и не только она

Большинство людей, которые интересуются спортом, наверняка знают, как называется футболка велосипедиста. Традиционно она именуется майкой, но в велоспорте, ее цвет имеет особенное значение и зависит от многих факторов. Примечательно, что в зависимости от гонки, цвета маек спортсменов отличаются. Самый яркий пример - это майка лидера, которая в основном желтого цвета, но и это не обязательно. Так, розовая майка велоспорта вручается лидеру квалификации гонки Джиро д'Италия. Эта традиция стартовала в 1931 году: тогда Лерко Гуерре, который лидировал, дали форму именно этого цвета. Но такая майка не единственная, ведь у каждой гонки есть свои классификации (горы, спринты, молодежь), и на каждой из них свои цвета - белый, зеленый, фиолетовый. Белую форму на таких гонках, как Тур де Франс, Джиро д'Италия и Вуэльта имеет право носить лучший молодой гонщик (до 25 лет).

Многим может быть интересно, что означает гороховая майка в велоспорте. Ее носит лидер горной классификации, которого еще называют "горным королем". Чтобы ее завоевать, нужно набрать наибольшее количество очков именно на горных этапах определенной гонки. Радужная майка велоспорта считается самой почетной, ведь право ее носить имеет только один человек в каждой дисциплине на протяжении года, а именно - чемпион мира. Если же спортсмен стал чемпионом своей страны, то он получает форму, стилизованную в цветах его национального флага.

Видео дня

Что означают цвета майки гонщика на Тур де Франс

Это одна из самых престижных гонок в мире и ее выиграть мечтает каждый спортсмен. Важно знать, что значит желтая майка в Тур де Франс, ведь от этого пошла знаменитая фигура речи о лидерстве в чем-либо. Все началось в 1919 году, когда ее вручили гонщику, который шел первым в общем зачете. Это сделали для того, чтобы за ним было легче следить. С тех пор ее носит лидер гонки. Интересно то, за что дают зеленую майку на Тур де Франс: ее получает гонщик, который сумел набрать больше всего очков на финишах гонок и промежуточных спринтах. Примечательно, что гороховая майка Тур де Франс также вручается "горному королю". Но эта футболка имеет весьма экстравагантный вид - она белая в красный горошек, и впервые появилась в 1975 году.

Важно понимать, что в велоспорте, в отличие от футбола, тенниса или легкой атлетики, форма значит очень много и является в своем роде "языком", который надо уметь понимать. Смысл таков - ты видишь майку и понимаешь, за что она.

Ранее мы объясняли, почему футболисты меняются футболками.

Вас также могут заинтересовать новости: