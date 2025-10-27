Учёные в США создали нейрочип на основе грибов шиитаке

Оказалось, что мицелий шиитаке может заменить дорогостоящие редкоземельные металлы.

Учёные из Университета штата Огайо нашли необычную альтернативу редкоземельным металлам, которые используются для создания нейроморфных чипов.

Вместо дорогих и труднодобываемых материалов они предложили использовать грибницу шиитаке, и уже создали на её основе работающие мемристоры, устойчивые к обезвоживанию и радиации.

Нейроморфные процессоры разрабатываются как попытка воспроизвести принципы работы человеческого мозга с его эффективностью, гибкостью и параллельной обработкой данных.

Мемристоры - устройства, которые запоминают предыдущие состояния цепи, они считаются ключевыми элементами нейроморфных систем. Но их производство требует редких материалов и сложных технологий, что тормозит развитие направления.

Исследователи из Огайо показали, что мицелий грибов шиитаке может стать дешёвой и экологичной заменой. Грибница обладает естественной проводимостью и способна к адаптивной электрической активности, похожей на нейронные импульсы.

Учёные высушили и повторно увлажнили мицелий, чтобы добиться стабильных свойств, и протестировали его в лаборатории при разных напряжениях и частотах.

Результат оказался впечатляющим - грибной мемристор работал как оперативная память с частотой до 5850 Гц и точностью около 90%. Кроме того, такие компоненты оказались устойчивыми к радиации и обезвоживанию, что может быть полезно, если подобные системы будут использоваться в космосе.

