Крупнейший магазин игр в США объявил конец 'консольных воен': на это отреагировал Белый дом

Произошло это после анонса ремейка Halo на Playstation 5.

Сеть магазинов игр в США GameStop опубликовала короткий пост в X со словами "Консольные войны окончены", комментируя новость о выходе Halo на Playstation.

Ранее серия Halo долгие годы оставалась эксклюзивом Xbox и ассоциировалась с "консольными войнами" начала 2000-х, когда выбор платформы часто определялся наличием ключевых игр. Этой "войне" даже посвятили отдельный сезон "Южного парка" в годы выхода Playstation 4 и Xbox One.

Теперь, на фоне распространения кроссплея и мультиплатформенных релизов, это соперничество потеряло смысл:

"GameStop, действуя как нейтральная структура, официально объявляет о завершении консольных воен".

Фанаты под постом отмечают, что это конец целой эпохи. Заявление GameStop оказалось настолько громким, что на него обратило внимание даже правительство США.

Официальный аккаунт X Белого дома опубликовал нейросетевую картинку Дональда Трампа в костюме Мастера Чифа из Halo. Правда, на флаге США в интерпретации ИИ всего 40 звёзд.

Аккаунт GameStop не остался в стороне и тоже опубликовал свою картинку, но уже человеческую: на ней Трамп снова стал Мастером Чифом, а вот вице-президент США Джей Ди Вэнс примерил на себя роль ИИ-помощницы Кортаны.

Ранее мы рассказывали, что новый Xbox может стоить больше 1000 долларов, и всё из-за дороговизны комплектующих. По данным инсайдеров, выход консолей следующего поколения запланирован на 2027 год.

