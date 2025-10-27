Артист также высказался о победной песне Джамалы.

Известный украинский певец Иво Бобул честно признался, почему не хочет участвовать в Нацотборе на "Евровидение".

Несмотря на огромный опыт на сцене, артист отметил, что этот конкурс для него неинтересен. По словам Бобула, он не видит смысла пробовать свои силы на "Евровидении" и иногда не понимает номеров участников.

"Это не мое. Не формат. Я знаю, что не заработаю там 5 или 10 место... А зачем мне туда ехать? Оно там неинтересно. Это не тот конкурс, который был когда-то. Он стал совсем другим. Для меня это вообще непонятно, когда я слушаю, кто там и что они там делают. Выходит парень с бородой и называет себя женским именем. Просто бред", - сказал исполнитель в интервью Славе Демину.

Иво также эмоционально высказался о песне "1944" победительницы "Евровидения-2016" Джамалы.

"Пусть не обижается, но это не конкурсная песня. Я ее очень люблю, певица она просто супер, но это была не ее песня", - вспомнил артист.

