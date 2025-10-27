Китайские джипы без прицелов: возле Кремля 'засветились' мобильные антидронные группы

Россия развернула возле Кремля мобильные антидронные группы на китайских пикапах, оснащенные пулеметами "Печенег", но без ночного оборудования и прицелов.

Россия развернула мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками возле Кремля во время атак дронов на Москву. Фото с расчетом мобильного ПВО в столице РФ опубликовали российские каналы.

На кадрах видно российских военных на пикапе с пулеметом типа "Печенег", предназначенным для перехвата дронов. Однако оборудование для ночного обнаружения целей, например прожекторы, и прицелы на пулемете отсутствуют. Сам транспорт напоминает российско-китайский пикап Sollers/JAC ST6, произведенный во Владивостоке.

В Минобороны РФ заявляют, что сбили 193 украинских дрона, 43 из которых направлялись в Москву. Местные жители слышали взрывы, вероятно связанные как с перехватом дронов, так и с поражением целей.

Стоит отметить, что последние два месяца вокруг столицы России построен новый периметр ПВО: по меньшей мере 21 позиция в радиусе до 50 км от города, преимущественно к югу от Москвы. Большинство позиций предназначено для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также установлены башни и насыпи для размещения комплексов "Панцирь".

Российская ПВО - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Подмосковье разгонный блок от зенитной ракеты комплекса "Панцирь" врезался в автобус с пассажирами.

Фото с места происшествия, опубликованные местными пабликами, свидетельствуют, что по автобусу прилетели вовсе не обломки дрона, а разгонный блок от зенитной ракеты от комплекса "Панцирь-С1".

