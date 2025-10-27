Артистка подчеркнула, что больше не хочет делать никаких прогнозов.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая в прошлом году назвала точную дату окончания войны, отреагировала на критику.

Напомним, звезда прогнозировала, что 26 октября 2025 года наступит долгожданный мир.

"100% будет мир! 26 октября 2025 года будет мир. Если не закончится война, то можете меня поймать", - говорила Полякова на шоу "20:23" Жени Яновича.

Однако ее слова не оказались правдой. Поэтому многие украинцы начали хейтить артистку за неудачный прогноз. Но сама Оля решила выйти на связь с подписчиками в своем Instagram и прокомментировала ситуацию.

"Я сама верила в 2-3 недели. Потом я верила в кофе в Ялте и даже собиралась на концерт "Антител" в Симферополе. Но потом я решила верить себе. И да, я тоже ошибаюсь. Но я верю в победу, в "Абрамсы" на Красной площади, в Гаагу и в возрождение Украины. Когда? Я не знаю! Хотелось бы, чтобы завтра", - отметила исполнительница.

Полякова также подчеркнула, что не стоит больше спрашивать у артистов прогнозов, ведь каждый должен заниматься своим делом.

"Не спрашивайте меня, когда закончится война. И вообще не спрашивайте об этом артистов, потому что наша миссия - она в другом. Поэтому каждый пусть занимается своим делом", - добавила Оля.

Напомним, ранее Полякова эмоционально отреагировала на слухи о беременности ее старшей дочери.

