Российскому министру не нравится, что глава Белого дома перестал потакать РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавроввыразилнедовольство тем, что администрация президента США Дональда Трампа "радикально" изменила подход к завершению войны РФ против Украины.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang российский министр посетовал, что теперь Белый дом настаивает, чтобы сначала было прекращение огня. Он выразил мнение, что администрация Трампа якобы изменила позицию под влиянием Европы.

"Сейчас (представители администрации президента США) говорят только о немедленном прекращении огня - это радикальное изменение. Это также означает, что европейцы не спят и не едят и пытаются выкрутить руки этой администрации", - высказался Лавров.

Видео дня

Хотя, как отметил он, после встречи на Аляске с российским диктатором Трамп принимал позицию Кремля, что надо сначала достичь устойчивого, долговременного мира, а не перемирия.

Попутно Лавров также пожаловался, что США якобы "находятся под колоссальным давлением со стороны европейских "ястребов", Владимира Зеленского, ведь они, мол, не хотят никакого американо-российского взаимодействия ни по одному направлению".

Заявления Лаврова о вине

21 октября Лавров заявлял, что призывы о немедленном перемирии без устранения первопричин "украинского конфликта", противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске.

В тот же день состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он показал, что Кремль не изменил свою давнюю позицию в отношении Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: