Звезде сериала "Лесси" было 100 лет.

Американская актриса Джун Локхарт, которая известна по сериалу "Лесси" и фильму "Рождественская песня", ушла из жизни. Женщине было 100 лет.

Как пишет издание People, причиной смерти стали "естественные" обстоятельства. Известно, что в последние минуты жизни с ней рядом были дочь и внучка. Родные хотят сделать похороны актрисы без камер и поклонников.

Что известно о Джун Локхарт

Джун Локхарт дебютировала на сцене в 8 лет. А в 1938-м году снялась в фильме "Рождественская песня" вместе со своими родителями. Позже ее карьера пошла вверх, актрису начали приглашать в различные киноленты, самые известные из которых: "Встретимся в Сент-Луисе", Лондонская волчица" и многие другие. В целом ее фильмография насчитывает более 150 работ.

Кстати, Джун получила много престижных наград, в частности, премию TONY как лучшая дебютантка, дважды была номинирована на премию EMMY за главную роль в культовом сериале "Лесси", а также имеет две звезды на Аллее славы в Голливуде.

