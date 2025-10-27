После зачистки военные установили в селе украинский флаг.

Украинские военные зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп населенный пункт Егоровка на Днепропетровщине.

Как сообщает СтратКом ВСУ, бойцам 425-го отдельного штурмового полка "Скала" удалось уничтожить десятки оккупантов в селе и на его окраинах.

"В настоящее время никаких сил противника в населенном пункте нет. После зачистки военные установили в селе украинский флаг", - говорится в сообщении.

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что за крайние 10 суток украинские военные, которые работают на Очеретинском отрезке, восстановили контроль еще над двумя населенными пунктами - Кучеров Яр и Сухецкое.

"С 21 августа 2025 года на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять - зачищены от диверсионных групп противника", - говорилось в сообщении.

В Генштабе добавили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления очень сложная.

