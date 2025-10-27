Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии конкретных шагов для уменьшения зависимости от российской нефти.

В США выразили недовольство Венгрией из-за ее нежелания избавиться от зависимости от российского газа. Как заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News, Вашингтон ожидает от Венгрии конкретных шагов для уменьшения энергозависимости от России.

Он подчеркнул, что Венгрия, в отличие от многих других стран Европы, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер в этом вопросе.

"Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей", - подчеркнул Уитакер.

При этом он добавил, что США готовы помочь Будапешту в процессе избавления зависимости от российской нефти и газа.

Он добавил, что активных шагов по отказу от российских энергоносителей США ожидают и от других стран, в частности, Словакии и Турции.

Венгрия и российская нефть

Санкции Трампа против российских нефтяных гигантов больно ударяют по экономике самой Венгрии, поскольку сейчас 92% импорта сырой нефти Венгрии поступает из России - против 61% до начала войны.

При этом, несмотря на давление со стороны США и Брюсселя, Орбан заявил, что его правительство "работает над тем, как обойти санкции", не уточнив, как именно это планирует сделать.

Эта позиция может стать серьезным вызовом для администрации Трампа. Эксперты отмечают, что реакция Вашингтона на попытки Венгрии избежать санкций покажет, насколько решительно Трамп готов противостоять союзникам Путина.

