Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не нарушает Будапештский меморандум, несмотря на полномасштабную войну против Украины.
"Там (в Будапештском меморандуме - УНИАН) говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - цинично заявил Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang, передает пропагандистское "РИА Новости".
По словам Лаврова, Киев якобы сам нарушил принципы ОБСЕ относительно прав нацменьшинств, демократии и свободы слова - поэтому Москва не считает свои действия нарушением договоренностей.
Будапештский меморандум - о чем этот документ
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, США, Великобританией и Россией. Документ гарантирует Украине уважение ее суверенитета, территориальной целостности и запрещает применение силы или экономического давления против нее.
Очевидно, что Россия грубо нарушила все пункты меморандума, оккупировав Крым в 2014 году и начав полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м.