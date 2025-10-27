Лавров 'отличился' циничным заявлением о Будапештском меморандуме

Глава МИД РФ оправдывает агрессию против Украины, утверждая, что Москва якобы не нарушила Будапештский меморандум, хотя именно Россия разрушила его основные гарантии безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не нарушает Будапештский меморандум, несмотря на полномасштабную войну против Украины.

"Там (в Будапештском меморандуме - УНИАН) говорится о том, что Украина, так же как и другие бывшие советские республики, которые отказались от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - цинично заявил Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang, передает пропагандистское "РИА Новости".

По словам Лаврова, Киев якобы сам нарушил принципы ОБСЕ относительно прав нацменьшинств, демократии и свободы слова - поэтому Москва не считает свои действия нарушением договоренностей.

Будапештский меморандум - о чем этот документ

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, США, Великобританией и Россией. Документ гарантирует Украине уважение ее суверенитета, территориальной целостности и запрещает применение силы или экономического давления против нее.

Очевидно, что Россия грубо нарушила все пункты меморандума, оккупировав Крым в 2014 году и начав полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м.

