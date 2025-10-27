При этом америкнаський лидер отметил, что не вмешивается в вопрос использования Украиной российских замороженных активов.

Президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением о вероятности введения новых санкций против России.

Во время общения с прессой на борту Air One Трампа спросили, рассматривает ли он введение новых санкций против Москвы. Американский лидер ответил: "Скоро узнаете".

Кроме того, Трамп заявил, что "не вмешивается в вопрос использования Украиной российских замороженных активов". На уточняющий вопрос, должен ли ЕС использовать замороженные российские активы, чтобы помочь оплатить оборону Украины, президент США сказал:

"Не знаю. Спросите у ЕС. Я в это не вмешиваюсь. Это их решение".

Санкции против РФ - последние новости

22 октября США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Как подчеркнул министр финансов США, "учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля".

По данным Reuters, администрация Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут применить к ключевым сферам российской экономики, если российский диктатор Владимир Путин продолжит вести войну в Украине.

