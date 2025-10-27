Известный украинский актер Андрей Фединчик, который недавно рассказал о жизни после развода с Наталкой Денисенко, провел время с их общим сыном.
На днях звезда сериала "Клан ювелиров" вместе с 8-летним Андреем посетили столичный музей медуз. Фединчик опубликовал соответствующее видео в своем Instagam. На нем заметно подросший сын актера внимательно рассматривает медуз.
"Музей медуз. А куда вы ходите с детьми? Любимые места?" - подписал ролик звездный отец.
Реакция сети
Андрея и его сына подписчики засыпали комплиментами в комментариях. Многие подчеркнули, что мальчик очень похож на папу:
- "Андрей, ваш сыночек - ваша копия"
- "Класс! Главное - время вместе"
- "Какой хороший отец".
К слову, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко официально завершили отношения в мае этого года. Известно, что инициатором разрыва брака была актриса. Экс-пара не прибыла на судебное заседание, а причиной развода назвала исчезновение чувств. Они прожили вместе восемь лет и сейчас продолжают воспитывать общего сына Андрея.
Напомним, ранее экс-супруга Фединчика призналась, что довело ее до тотального истощения.