Актер отвел сына в интересное место.

Известный украинский актер Андрей Фединчик, который недавно рассказал о жизни после развода с Наталкой Денисенко, провел время с их общим сыном.

На днях звезда сериала "Клан ювелиров" вместе с 8-летним Андреем посетили столичный музей медуз. Фединчик опубликовал соответствующее видео в своем Instagam. На нем заметно подросший сын актера внимательно рассматривает медуз.

"Музей медуз. А куда вы ходите с детьми? Любимые места?" - подписал ролик звездный отец.

Реакция сети

Андрея и его сына подписчики засыпали комплиментами в комментариях. Многие подчеркнули, что мальчик очень похож на папу:

"Андрей, ваш сыночек - ваша копия"

"Класс! Главное - время вместе"

"Какой хороший отец".

К слову, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко официально завершили отношения в мае этого года. Известно, что инициатором разрыва брака была актриса. Экс-пара не прибыла на судебное заседание, а причиной развода назвала исчезновение чувств. Они прожили вместе восемь лет и сейчас продолжают воспитывать общего сына Андрея.

Напомним, ранее экс-супруга Фединчика призналась, что довело ее до тотального истощения.

