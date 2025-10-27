Противник работает над увеличением точности и дальности ударов БПЛА.

Российские оккупанты расширяют типы беспилотных летательных аппаратов, на которые устанавливают системы автозахвата цели и наведения дронов с помощью машинного зрения. Об этом заявил специалист в области РЭБ и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов в своих соцсетях.

"К сожалению, противник совершенствует свои технологии. На перехвате, увиденном с борта БПЛА РФ, мы видим работу системы автозахвата цели и наведения дрона машинным зрением. Такие системы для FPV давно не новость, а вот наводить крылатый БПЛА еще и в ветер достаточно сложно", - заявил он.

По его словам, делается это в основном для поражения целей на дальних расстояниях в моменты исчезновения радиосвязи у земли.

Видео дня

"То есть противник работает над увеличением точности и дальности ударов БПЛА формата "Молния", - добавил Бескрестнов.

В то же время, аналитики Defense Express напомнили, что тема машинного зрения на дронах стала актуальна еще в начале 2024 года, когда поняли, что россияне начали оснащать такой опцией свои FPV-дроны.

Отмечается, что аналогичные возможности также появились и в украинской армии. Такая технология решала две проблемы - во-первых, позволяла повысить процент попадания в цель, особенно движущуюся. Во-вторых - действовать в обход систем РЭБ, которыми оснащаются машины или которые имеет пехота в окопе и радиус действия которого обычно не слишком большой.

"А теперь россияне решили интегрировать машинное зрение и на свои дроны самолетного типа вроде "Молнии", которая в российском войске играет роль прежде всего дешевого и массового ударного средства, хотя в последнее время враг использует этот дрон и как носитель-ретранслятор FPV-дронов. Тогда как в сентябре сообщалось, что РФ тестирует новую модификацию дрона "Молния" с оптоволоконной катушкой, с которой беспилотник сможет поражать цели в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы", - пишут аналитики.

При этом, в издании добавляют, что пока неизвестно, насколько массовой является история, когда враг оснащает свои дроны типа "Молния" и аналогичные изделия системами машинного зрения.

Российские новации на фронте

Как сообщал УНИАН, россияне активизировали восстановление законсервированных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Штурм-С" на базе гусеничных транспортеров МТ-ЛБ, которые длительное время хранились на территории завода "Муромтепловоз".

Подавляющее большинство техники, размещенной на площадках предприятия, - это шасси самоходных противотанковых ракетных комплексов 9П149 "Штурм-С". По мнению экспертов, вероятно, россияне не планируют восстанавливать эти машины в виде ПТРК, а сосредоточатся на использовании МТ-ЛБ в качестве бронетранспортеров (БТР).

Вас также могут заинтересовать новости: