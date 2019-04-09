В Харькове затопило целый микрорайон из-за прорыва водопровода (видео)

Затопило не только тротуары, но и дорогу.

Во дворе жилого дома в Харькове из-под земли забил фонтан, без воды в кранах остались жители соседних многоэтажек.

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Поток был таким мощным, что затопило не только тротуары, но и дорогу, говорится в сюжете ТСН.

В водоканале обвиняют тепловиков. Именно на этом участке накануне они раскапывали и ремонтировали трубу отопления, а следовательно могли спровоцировать оползень.

Ранее в одной из многоэтажек Киева прорвало трубу на 16-м этаже. Жители несколько часов пытались сдержать воду с тряпками в руках.